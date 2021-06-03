Это будет платформа для открытого общения всех органов власти, - Ермак о создании Конгресса местных и региональных властей

Конгресс местных и региональных властей предоставляет уникальные возможности для открытого общения между различными органами государственной власти и представителями местного самоуправления для решения насущных проблем общин.

Об этом руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил в комментарии для представителей СМИ по результатам заседания Палаты местных властей Конгресса, которое состоялось в Хмельницкой области с участием Главы государства, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу главы государства.

По словам Андрея Ермака, хотя раньше и было много форматов для объединения представителей местной власти и органов самоуправления, однако созданный Конгресс местных и региональных властей является действительно уникальным.

"Очень важно, чтобы даже мэр маленького городка или глава администрации обширной области имели возможность очень простой и прямой коммуникации с различными органами государственной власти - от Президента до министров, депутатов и т.д.", - отметил он.

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Руководитель Офиса Президента добавил, что на заседании Конгресса любые проблемы могут рассматриваться в действительно широком кругу.

"Конгресс должен решать любые проблемы, возникающие и у местных, и у центральных органов власти. Прежде всего он должен стать мощной и самой платформой, на которой эти проблемы обсуждаются и будут решаться", - отметил он.

Андрей Ермак напомнил, что сегодня на заседании Палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей обсуждалось много важных вопросов: "Это и вопрос местных бюджетов и окончания реформы ГАСИ, которая уже стала "притчей во языцех". Все услышали друг друга, все услышали Президента о том, что власти на местах и ​​в центре должен постоянно вести диалог. Был абсолютно четкий сигнал, что любые вопросы должны открыто обсуждаться, чтобы общины и граждане видели, что все эти вопросы решаются. Это главная цель".

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