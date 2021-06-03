Законопроект Зеленского направлен не против олигархов, а против госслужащих, депутатов и силовиков, которые решат играть против президентской вертикали, - Ступак

Ограничения, которые в проекте закона предлагают наложить на олигархов, не выглядят угрожающе. А вот чиновников, силовиков или депутатов за встречи с олигархами могут увольнять с должностей и исключать из партии.

Об этом пишет в Фейсбуке ассоциированный эксперт программы реформирования правоохранительной и судебной систем "Украинского института будущего" Иван Ступак, информирует Цензор.НЕТ.

"Законопроект точно не направлен против олигархов. Законопроект в первую очередь направлен против госслужащих, правоохранителей и народных депутатов, которые вдруг по своей наивности вздумают играть против Президентской вертикали", - считает он.

Ступак отметил, что ограничения для олигархов - запрет финансировать партии и участвовать в большой приватизации - не являются значимыми. А вот госслужащие, правоохранители и депутаты, уличенные в контактах с олигархами, должны, согласно проекту закона, "нести политическую и/или дисциплинарную ответственность".

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"Законопроект в первую очередь направлен на укрепление президентской вертикали. Все, кто находится в этой вертикали и будут уличены в тайных встречах с "олигархами-списочниками", будут немедленно уволены с административных должностей или исключены из фракции. Вертикаль не потерпит каких-то сепаратных переговоров и встреч своих людей за своей же спиной!" - считает Ступак.

Ранее Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о деолигархизации. Согласно законопроекту, решение о признании человека олигархом будет принимать СНБО. Кроме того, включенным в Реестр олигархов запретят финансово поддерживать партии и покупать объекты большой приватизации. В ОП объяснили, что закон об олигархах будет ограничен 10 годами действия и ляжет в основу антитрастовых и антилоббистских законов.



