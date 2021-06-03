Хакеры рассылают электронные письма о налогах и криминальных делах якобы от имени госучреждений, - киберполиция

Киберполиции предупреждает о массированной атаке "вируса" на государственные учреждения и частные компании.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент комуникации Национальной полиции.

Хакеры на электронные почтовые ящики присылают письма якобы от имени государственных учреждений, имеющих контекст типа: "вы не заплатили налоги. Детали в файле ... "," на вас заведено уголовное дело. Детали в приложении ... ". Инфицирование техники происходит, когда пользователь загружает архив в приложении письма.

Принцип работы заключается в загрузке вируса на компьютер пользователя для создания удаленного скрытого доступа и отправки документов с расширением .doc, .docx, .rtf и др. на серверы злоумышленников.

Известно о фактах распространения таких писем с использованием якобы электронного почтового ящика Управление патрульной полиции Киева - [email protected].

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