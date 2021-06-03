Почтальонам в Беларуси раздадут пистолеты
Соответствующее постановление МВД опубликовано на правовом портале Беларуси, информирует Цензор.НЕТ.
Пистолет или револьвер при себе будут иметь сотрудники "Белпочты" – начальники узлов связи, начальники участка, начальники отделений связи, начальники главной кассы, операторы связи (они получат еще и автомат), почтальоны, водители.
Кроме этого, оружие теперь положено белорусским инкассаторам, лесничим и егерям. Также пистолеты, ружья и винтовка выдадут физкультурно-спортивному обществу "Динамо".
Напомним, в мае захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко подписал закон, который снимает с силовиков ответственность за вред, причиненный в результате применения физической силы, боевой и спецтехники, спецсредств и оружия, если это делалось в рамках закона.
Милиция получила право использовать боевую и специальную технику для пресечения массовых беспорядков, а также право запрещать гражданам вести видео- и фотосъемку для проведения процессуальных действий, обеспечения общественного порядка, личной и общественной безопасности.