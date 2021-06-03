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Зеленский поблагодарил Байдена за выделение властями США вакцины для Украины

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Зеленский поблагодарил Байдена за выделение властями США вакцины для Украины
Президент Владимир Зеленский отреагировал на решение США о выделении Украине вакцины от коронавируса. Зеленский выразил благодарность президенту США Джо Байдену.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении главы государства на странице в Twitter.

"Благодарен за решение президента Байдена о дополнительных поставках Украине вакцины от COVID-19. Стратегическое партнерство Украины и США познается в решении именно таких глобальных вызовов. Верю, что поддерживая и помогая друг другу сможем наконец побороть пандемию", - подчеркнул президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США выделят 80 млн доз вакцин другим странам - среди них и Украина

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Топ комментарии

  • Serg Sergeev
    Позорище то какое......
    Кучу бабок спиз-ли на великом крадивництве.....
    7,2 ярда бубочка потратит на универ имени себя любимого.....
    Х-й положили на закупку вакцин, лекарств по программам, армию, доплаты врачам...
    Тратим налоги украинцев на что попало, кроме того что нужно!!!!

    Предлагаю бубочке получив благотворительные вакцины - продать их, а бабки - в стройку....
  • Tema9
    Не буде ніякого універу, просто розпиляють бабки в стилі своїх братушок з кооперативу "Озеро".
  • Tema9
    Порноактриса не забула дорікнути Байдену що вакцин мало передали, чому так довго тягнули з передачею?
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