Зеленский поблагодарил Байдена за выделение властями США вакцины для Украины
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Президент Владимир Зеленский отреагировал на решение США о выделении Украине вакцины от коронавируса. Зеленский выразил благодарность президенту США Джо Байдену.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении главы государства на странице в Twitter.
"Благодарен за решение президента Байдена о дополнительных поставках Украине вакцины от COVID-19. Стратегическое партнерство Украины и США познается в решении именно таких глобальных вызовов. Верю, что поддерживая и помогая друг другу сможем наконец побороть пандемию", - подчеркнул президент.