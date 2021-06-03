У Германии и Франции нет монополии на решение проблем между Украиной и Россией, - Кравчук

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук считает, что надо искать новые форматы решения проблемы войны на Донбассе.

Об этом политик заявил в эфире телеканала "Украина 24", сообщает Цензор.НЕТ.

"Я поддерживаю идею реформирования всей системы, которая сложилась после агрессии России против Украины. Мы 7 лет на минской площадке работаем, будем говорить открыто, реальных результатов переговоров нет, война продолжается и усиливается. Нормандский формат не принес конкретных результатов, потому что нет там такой настойчивой позиции в отношении позиций Украины и России, чего-то они болтаются между Россией и Украиной, и иногда я ощущаю, что они преимущество отдают России", — сказал глава украинской делегации в ТКГ.

По словам Кравчука, нужны новые пути решения проблемы война на Донбассе.

Также читайте: Представители Германии и Франции на последней встрече советников не смогли назвать Россию стороной конфликта на Донбассе, - Зеленский

"Не могут Франция и Германия, я впервые говорю об этом, монополизировать дело с Украиной и Россией, это нужно расширять, объединять усилия для того, чтобы влияние на Россию было более масштабным, более системным и результативным. Я поддерживаю президента в том плане, что нужно искать новые пути для достижения мира на Донбассе. Нужно предоставить минской площадке более точные полномочия, сейчас их фактически нет, и, возможно, вести минский формат на уровне должностных лиц высокого ранга", — сказал Кравчук.