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Экс-нардеп ПР Левченко, скрывавшийся в России, вернулся в Украину, - Казанский. ФОТО

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Журналист Денис Казанский обнародовал информацию, что экс-нардеп от ПР Николай Левченко, скрывавшийся с 2015 года в России, вернулся в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Казанский отметил: "Бывший народный депутат от Партии регионов Николай Левченко, который с 2015 года скрывался в России от правосудия, вернулся в Украину. Все уголовные дела против него в Украине закрыты".

"Именно Николай Левченко 28 февраля 2014 года помог Павлу Губареву озвучить свой "ультиматум" на сессии Донецкого городского совета. После этого в Донецке начались беспорядки, которые позже переросли в боевые действия", - подчеркнул журналист.

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Экс-нардеп ПР Левченко, скрывавшийся в России, вернулся в Украину, - Казанский 01

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Экс-нардеп ПР Левченко, скрывавшийся в России, вернулся в Украину, - Казанский 02

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Экс-нардеп ПР Левченко, скрывавшийся в России, вернулся в Украину, - Казанский 03

Топ комментарии

  • Storm UA
    Зелохи рады, они его ждали Экс-нардеп ПР Левченко, скрывавшийся в России, вернулся в Украину, - Казанский - Цензор.НЕТ 5758
  • Rouhh Elohim
    Ну так пакуйте этого ******!
  • Andriy Kalnyshevsky
    в наглядову Раду Оборонпрома. Саме те.
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