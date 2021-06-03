Экс-нардеп ПР Левченко, скрывавшийся в России, вернулся в Украину, - Казанский. ФОТО
42 342194
Журналист Денис Казанский обнародовал информацию, что экс-нардеп от ПР Николай Левченко, скрывавшийся с 2015 года в России, вернулся в Украину.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Казанский отметил: "Бывший народный депутат от Партии регионов Николай Левченко, который с 2015 года скрывался в России от правосудия, вернулся в Украину. Все уголовные дела против него в Украине закрыты".
"Именно Николай Левченко 28 февраля 2014 года помог Павлу Губареву озвучить свой "ультиматум" на сессии Донецкого городского совета. После этого в Донецке начались беспорядки, которые позже переросли в боевые действия", - подчеркнул журналист.