Священником, обзывавшим полицейских "бандеровцами", должна заняться СБУ, – суд
Об этом сообщила пресс-служба Глыбокского районного суда, информирует Цензор.НЕТ.
Решение было вынесено еще 14 мая. "Гражданин С. был признан виновным в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, на него наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 17 000 гривен с лишением права управления транспортными средствами на один год (единственное возможное взыскание, предусмотренное для водителей ч.1 ст. 130 КУоАП)", - сказано в сообщении.
В суде отметили, что это решение ещё не вступило в силу, так как священник подал на него апелляцию.
"Кроме этого, по результатам рассмотрения судом направлено письмо в УСБУ в Черновицкой области с целью соответствующего реагирования на факты, установленные в ходе судебного разбирательства", - добавили в суде.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, священника УПЦ МП задержали на Буковине за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Он обзывал полицейских "бандеровской сволочью" и угрожал застрелить их "после прихода румын".