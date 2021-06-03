Новости

Священником, обзывавшим полицейских "бандеровцами", должна заняться СБУ, – суд

7 76446
Священником, обзывавшим полицейских "бандеровцами", должна заняться СБУ, – суд
Священнослужителя оштрафовали на 17 000 грн за пьяное вождение и лишили прав на один год. Кроме этого, суд просит отреагировать на его поведение службу безопасности Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Глыбокского районного суда, информирует Цензор.НЕТ.

Решение было вынесено еще 14 мая. "Гражданин С. был признан виновным в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, на него наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 17 000 гривен с лишением права управления транспортными средствами на один год (единственное возможное взыскание, предусмотренное для водителей ч.1 ст. 130 КУоАП)", - сказано в сообщении.

Смотрите: "Сволочь бендеровская! Хохол! Менты украинские п#дарасы! Мне срать на вашу украинскую православную церковь!", - священника УПЦ МП задержали за нетрезвое вождение. ВИДЕО

В суде отметили, что это решение ещё не вступило в силу, так как священник подал на него апелляцию.

"Кроме этого, по результатам рассмотрения судом направлено письмо в УСБУ в Черновицкой области с целью соответствующего реагирования на факты, установленные в ходе судебного разбирательства", - добавили в суде.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, священника УПЦ МП задержали на Буковине за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Он обзывал полицейских "бандеровской сволочью" и угрожал застрелить их "после прихода румын".

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • BanderaVbyv Moscoviyu
    Це не священик, а співробітник фсб в Україні на завданні Священником, обзывавшим полицейских "бандеровцами", должна заняться СБУ, – суд - Цензор.НЕТ 3410
  • Bandera Rosa
    Бандеровец... -- это ж не оскорбуха, а Почётное Звание!

    -- я знаю...*)
  • kelt kant
    этот сепарский бухой ушлепок яркий представитель ФСБ РФ в Украине, маскируется под названием секты УПЦ (МП)... там где "рузьгемир", там и его личинки - вата, сепары, антиукраинские элементы...
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости