Заявление ЕС: приговор "российского суда" Чубарову - пример ухудшения ситуации с правами человека в оккупированном Крыму

В Европейском союзе назвали приговор, вынесенный лидеру Меджлиса Рефату Чубарову так называемым "российским судом" в оккупированном украинском Крыму "серьезным нарушением его прав человека и еще одним примером ухудшения ситуации с правами человека в целом на полуострове".

Речь об этом идет в заявлении представителя Внешней дипломатической службы ЕС, распространенном в четверг в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В ЕС напомнили, что 1 июня так называемый "российский суд" в украинском городе Симферополе заочно приговорил Рефата Чубарова, председателя Меджлиса, к шести годам лишения свободы и штрафу за политическое преступление.

Читайте: "Суд" оккупантов в Крыму заочно приговорил лидера Меджлиса Чубарова к 6 годам колонии

"Европейский Союз не признаёт незаконную аннексию Крымского полуострова Россией и поэтому не признаёт и не признает этот "приговор" незаконного суда. Приговор Чубарову представляет собой серьезное нарушение его прав человека и еще один пример преследования крымскотатарской общины российскими "властями", - заявил представитель ЕС.

Кроме того, в ЕС считают, что это также свидетельствует о серьезном ухудшении прав человека на Крымском полуострове.

Также читайте: Россия продолжает применять пытки и нарушать права жителей оккупированного Крыма, - Мониторинговая миссия ООН

"Запрет на деятельность Меджлиса должен быть отменен без дальнейшего промедления. ЕС повторяет, что все незаконно задержанные украинские граждане на Крымском полуострове должны быть немедленно освобождены", - подчеркнул представитель Внешней дипломатической службы ЕС.

Напомним, 1 июня "Верховный суд" оккупированного Крыма заочно приговорил лидера Меджлиса крымско-татарского народа Рефата Чубарова к шести годам колонии общего режима. Его признали "виновным" в "организации массовых беспорядков" у стен парламента региона в феврале 2014 года в ходе митинга за Украину. Прокуратура АР Крым считает, что подобный "приговор" является нарушением законов и обычаев ведения войны. Защита Чубарова подала апелляцию на "приговор".