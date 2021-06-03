Российские силовики отпустили оппозиционного политика Гудкова через 48 часов после задержания

Бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова отпустили спустя 48 часов с момента задержания. Меру пресечения ему избирать не стали.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Настоящее время".

Силовики высадили Гудкова в центре Москвы. Следствие не стало обращаться в суд для избрания ему меры пресечения.

После освобождения Гудков рассказал, что статус подозреваемого с него не снят, и предположил, что "они не остановятся", имея в виду свое уголовное преследование. Возбужденное против него дело Гудков назвал "абсурдным делом о вонючем подвале".

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Дмитрию Гудкову ранее присвоили статус подозреваемого по уголовному делу о причинении имущественного ущерба. Речь идет о неуплате долга по договору аренды нежилого помещения в 2015-2017 годах, а потерпевшим выступает Департамент городского имущества, который является собственником помещения. За один день было проведено 11 обысков. Первого июня политика задержали на двое суток. Кроме того, задержана и находится в статусе подозреваемой тетя Гудкова Ирина Ермилова.

Сам Дмитрий Гудков утверждает, что дело, по которому его задержали, связано с фирмой его родителей, к которой он отношения не имеет. "Гудков считает, что происходящее связано с попыткой не допустить его к участию в выборах в Госдуму", – сказал ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников, который посетил политика в ИВС.

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