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Это провал КГБ Беларуси, - Бутусов об интервью Протасевича со следами пыток на руках. ФОТО

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На кадрах интервью захваченного белорусского журналиста Романа Протасевича видны его запястья со следами наручников. Это провал работы КГБ Беларуси.

Об этом в Фейсбуке написал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Он отметил: "Роман Протасевич дает сейчас интервью беларусскому госканалу ОНТ, оговаривает себя без разбору, говорит о товарищах, "разоблачает" акции протеста, в общем, говорит, что удобно КГБ и Лукашенко для дискредитации борьбы за свободу. А журналистка  Tetiana Bezruk увидела деталь, которая показывает, как из Протасевича выбили эти слова - КГБ не заметила, что запястья Протасечива искалечены тугими наручниками, руки опухшие".

Это провал КГБ Беларуси, - Бутусов об интервью Протасевича со следами пыток на руках 01
Это провал КГБ Беларуси, - Бутусов об интервью Протасевича со следами пыток на руках 02

Бутусов продолжил: "Представляю, что они делают в тюрьме с подругой Протасевич Сапегой, чтобы Роман был таким сговорчивым и так стараетльно демонстрировал непринужденное общение с приставленным КГБ ведущим. Вот эти руки - это полностью уничтожает всю достоверность всего того, что сейчас извергают в телеэфире, все те слова, которые сейчас заставляют произнести Романа".

"За это интервью надо вводить против Лукашенко и его банды дополнительные санкции", - резюмировал Бутусов.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 3 июня белорусский государственный телеканал опубликовал видео, на котором Роман Протасевич признается в организации массовых беспорядков.

Топ комментарии

  • Прощай немытая раССея
    Это провал КГБ Беларуси, - Бутусов об интервью Протасевича со следами пыток на руках - Цензор.НЕТ 8002
  • Bill Pecos
    Это не провал КГБ Беларуси . Это целенаправленная политика ФСБ росии по инкорпорации Беларуси в состав империи . Для запугивания людей подходит. Лукашенко изгой , которого ненавидят везде , дальше Путин приди , войска введи (с).
  • Sloy Gnom
    В первую очередь это провал Европейской системы безопасности!
    Правда это их ОЧЕРЕДНОЙ провал !
    Европа не то что не смогла защитить человека... Она ведет себя - "на морозе"...
    Ей ПОХЕР..., они как страусы спрятали голову в песок... мол мы ничего не видим... - не трогайте нас... Не понимая, что пока их голова в песке...хуйло подходит все ближе к их заднице...
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