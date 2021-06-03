Это провал КГБ Беларуси, - Бутусов об интервью Протасевича со следами пыток на руках. ФОТО
Об этом в Фейсбуке написал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
Он отметил: "Роман Протасевич дает сейчас интервью беларусскому госканалу ОНТ, оговаривает себя без разбору, говорит о товарищах, "разоблачает" акции протеста, в общем, говорит, что удобно КГБ и Лукашенко для дискредитации борьбы за свободу. А журналистка Tetiana Bezruk увидела деталь, которая показывает, как из Протасевича выбили эти слова - КГБ не заметила, что запястья Протасечива искалечены тугими наручниками, руки опухшие".
Бутусов продолжил: "Представляю, что они делают в тюрьме с подругой Протасевич Сапегой, чтобы Роман был таким сговорчивым и так стараетльно демонстрировал непринужденное общение с приставленным КГБ ведущим. Вот эти руки - это полностью уничтожает всю достоверность всего того, что сейчас извергают в телеэфире, все те слова, которые сейчас заставляют произнести Романа".
"За это интервью надо вводить против Лукашенко и его банды дополнительные санкции", - резюмировал Бутусов.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 3 июня белорусский государственный телеканал опубликовал видео, на котором Роман Протасевич признается в организации массовых беспорядков.