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Зеленский привился второй дозой вакцины от COVID-19

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Зеленский привился второй дозой вакцины от COVID-19
Владимир Зеленский полностью вакцинировался от COVID-19. Вторую дозу глава государства получил в соответствии с графиком в амбулатории на территории Офиса Президента.

Об этом сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.

По словам Подоляка, есть четкий график вакцинации, через сколько дней после первой дозы вакцины вводить вторую, и он был соблюден. Он отметил, что об этом не сообщали в прессе, потому что это "абсолютно прогнозируемая и строго формализованная вещь".

Подоляк напомнил, что все видели, когда и где Зеленский сделал первую прививку.

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Напоминаем, Зеленский вакцинировался первой дозой вакцины AstraZeneca/Covishield 2 марта во время поездки на Донбасс.

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Топ комментарии

  • Amber
    У мене на очах сльози радості від цієї новини 😂😂😂
  • Mykhailo Stepanov
    надеемся на побочку...
  • 9k38
    Блин, новости с фронта...
    Зеля покушал, зеля пописал, зеля покакал..
    Вот ночей несплю, всё жду, когда же глава исполнительной власти уколется второй раз. Зеленский привился второй дозой вакцины от COVID-19 - Цензор.НЕТ 2350
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