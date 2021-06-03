Новости

По фактам контрабанды угля с оккупированных территорий начато уголовное производство, - Венедиктова

2 19220
По фактам контрабанды угля с оккупированных территорий начато уголовное производство, - Венедиктова
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова рассказала, что открыла уголовное производство по факту контрабанды угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Фигурантом этого производства является нардеп Виктор Медведчук.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она заявила в эфире ток-шоу "Право на владу".

"Касательно угля, есть свежее производство от апреля 2021 года. Будет ли результат? Надеюсь, что будет", - сказала генпрокурор.

Венедиктова отметила, что сейчас дело в начале досудебного расследования.

"Пока не можем говорить, какая будет квалификация. Внесли в ЕРДР одну квалификацию, но если мы ее не докажем, то будем менять квалификацию", - добавила она.

Отмечается, что речь идет об эпизоде, который зафиксирован на опубликованных журналистами Bihus.Info записях разговоров Медведчука. На записях речь шла о том, что подозреваемый в госизмене нардеп якобы договаривался и лоббировал закупку Украиной угля у боевиков на Донбассе в 2014 году.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Племянник "экс-замминистра ЛНР" Мельничук продает уголь в Украине и зарабатывает миллионы, - СМИ. ВИДЕО

Топ комментарии

  • Павло ШОвте
    По фактам контрабанды угля с оккупированных территорий начато уголовное производство, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 8558
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Імітація бурхливої діяльності триває !!!)))
  • belge
    Никакая совесть петю не замучила. Продуманный петрусь себе к следующим выборам дорожку мостит. А как он экономику поднял и зарплаты, видно по миллионам граждан, которые от такого счастья по польшам разбежались.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости