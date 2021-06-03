По фактам контрабанды угля с оккупированных территорий начато уголовное производство, - Венедиктова

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова рассказала, что открыла уголовное производство по факту контрабанды угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Фигурантом этого производства является нардеп Виктор Медведчук.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она заявила в эфире ток-шоу "Право на владу".

"Касательно угля, есть свежее производство от апреля 2021 года. Будет ли результат? Надеюсь, что будет", - сказала генпрокурор.

Венедиктова отметила, что сейчас дело в начале досудебного расследования.

"Пока не можем говорить, какая будет квалификация. Внесли в ЕРДР одну квалификацию, но если мы ее не докажем, то будем менять квалификацию", - добавила она.

Отмечается, что речь идет об эпизоде, который зафиксирован на опубликованных журналистами Bihus.Info записях разговоров Медведчука. На записях речь шла о том, что подозреваемый в госизмене нардеп якобы договаривался и лоббировал закупку Украиной угля у боевиков на Донбассе в 2014 году.

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