Судья КС Тупицкий посещал оккупированный Крым в 2016-17 годах, - СМИ

Александр Тупицкий, будучи судьей Конституционного суда, трижды посещал Крым в 2016 и 2017 годах, то есть после оккупации полуострова Россией.

Об этом сообщают журналисты программы "Схемы", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

По данным источников "Схем" в пограничной службе, Тупицкий посещал Крым после его оккупации сначала в 2016 году: в частности 20 июля он пересек украинскую контрольный пункт въезда-выезда "Чонгар" и покинул территорию тем же путем почти через месяц, 28 августа.

Второй раз Тупицкий посетил полуостров в 2017 году: заехал за КПВВ "Чонгар" 7 апреля и вернулся на материковую часть 9 апреля. Впоследствии он посетил Крым также 5 августа 2017-го из "Чонгар" и покинул оккупированную территорию через две недели - 22 августа.

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По мнению адвоката и бывшего члена Общественного совета доброчестности Романа Маселко, посещение Крыма после оккупации без необходимости является "нарушением этических правил судьи".

"Даже была рекомендация соответствующих судебных органов и СБУ о том, что судьям не рекомендовали ездить на эти территории, потому что они реально являются носителями очень важной информации. А если их завербовать, то это вопрос национальной безопасности. Поэтому такие действия являются рискованными и, по моему убеждению, неправомерными ", - сообщил Маселко.

Тупицкий в комментарии "Схемам" сообщил, что не ездил на полуостров: "В Крыму Российской Федерацией открыто уголовное дело. Если бы я посещал, наверное, были бы проблемы ".

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При этом ранее, во время брифинга, Тупицкий говорил, что невъездной в Крым с 2018 года - с тех пор как попал под российские санкции.