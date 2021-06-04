Евросоюз в ОБСЕ напомнил России, что Украина должна восстановить контроль над всей границей с РФ
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, это произошло во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 3 июня.
"Минский комплекс мероприятий включает обязательства по восстановлению Украина полного контроля над всем своим международным рубежом. Таким образом, эффективный и всесторонний мониторинг этой границы является неотъемлемой частью устойчивого политического урегулирования конфликта", - говорится в заявлении ЕС, произнесенной во время заседания.
На этом фоне в Евросоюзе указали о своей поддержке расширения наблюдательной миссии ОБСЕ на все пограничные пункты на российско-украинской государственной границе, а также для контроля территории между этими пунктами.
В этой связи в ЕС также выразили разочарование, что из-за позиции Российской Федерации не удалось достичь консенсуса по привычного продления на четыре месяца мандата наблюдательной миссии ОБСЕ на российских пунктах пропуска в "Гуково" и "Донецк". Продолжение по инициативе РФ мандата миссии только на два месяца "негативно скажется на планировании операций и эффективном управлении Миссии и является шагом назад с точки зрения поиска устойчивого мирного урегулирования конфликта".
Отдельно в Евросоюзе заявили, что сожалеют по поводу того, что Россия, через два месяца после необычного наращивания войск у границы с Украиной и в оккупированном Крыму, до сих пор не приняла участие в механизмах снижения рисков по Венскому документу. Евросообщество также возобновила призыв к РФ выполнить ее же обязательства по этому документу ОБСЕ от 2011 года.