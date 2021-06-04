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Байден запретил инвестировать в 59 китайских компаний, включая Huawei

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Байден запретил инвестировать в 59 китайских компаний, включая Huawei
Президент США Джо Байден подписал указ о внесении 59 китайских компаний в "черный список". Среди них - одна из крупнейших компаний в сфере телекоммуникаций Huawei, подозреваемая в шпионаже на КНР.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Белого дома.

Документ вступает в силу 2 августа.

"Исполнительный указ позволяет США запрещать инвестиции в китайские компании, которые подрывают безопасность или демократические ценности США и наших союзников. Указ не позволяет инвестициям США поддерживать китайский оборонный сектор", - говорится в сообщении.

Запрет распространяется также на производителя авиатехники Aviation Industry Corporation of China, на телекоммуникационные компании China Mobile Communications Group и China Telecommunications Corporation, China United Network Communications Group, а также на компанию по производству микроэлектроники Semiconductor Manufacturing International Corporation.

Напомним, Минторг США включил Huawei в "черный список" еще в 2019 году. Такое решение было принято из-за того, что деятельность компании противоречит интересам национальной безопасности США.

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Топ комментарии

  • Myko
    злые языки с Банковой рассказывают, что уже после того, как Зеленский дважды упомянул Байдена, ему сообщили из Вашингтонщины, что если он ещё раз так упомянет хозяина Белого дома, то тогда уже в США упомянут Зеленского. И это упоминание ему точно не понравится.
    Borislav Bereza
    Сначала Владимир Александрович громко спросил у Байдена почему Украина ещё не в НАТО? Затем он решил переложить вину с себя на американского президента и ляпнул, что снятие санкций с "Северного потока-2" будет проигрышем США и лично Байдена. Так вот, злые языки с Банковой рассказывают, что уже после того, как Зеленский дважды упомянул Байдена, ему сообщили из Вашингтонщины, что если он ещё раз так упомянет хозяина Белого дома, то тогда уже в США упомянут Зеленского. И это упоминание ему точно не понравится. Потому что фамилию Зеленского и его окружения может обоснованно упомянуть не президент США, а например, FinCEN. Что такое FinCEN? Это сокращенное название бюро, которое занимается борьбой с отмыванием денег (Financial Crimes Enforcement Network) и работает при Департаменте финансов США. Думаю, что теперь мы не скоро услышим фамилию Байдена от шестого президента Украины в контексте любых требований или обвинений.
    Но мне теперь интересно с кем следующим он испортит отношения?
  • Sergey Rafalovych
    Шо ты мелишь дурак
  • Myko
    Перемог вам на лопаті
    До речі, оці вибрики і "предъявы" Зеленського навряд пройдуть безкарно для України. Міжнародна дипломатія - це тобі не 95й Квартал, базар треба фільтрувати, Вова.
    Байден запретил инвестировать в 59 китайских компаний, включая Huawei - Цензор.НЕТ 4466
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