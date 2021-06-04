У нас пока нет успехов в раскрытии заказчиков убийств известных журналистов, - Венедиктова

У правоохранителей нет успеха в установлении заказчиков убийства журналиста Георгия Гонгадзе, Олеся Бузины и Павла Шеремета.



Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила генпрокурор Ирина Венедиктова в эфире программы "Право на власть".

"У правоохранителей нет успеха, которые я бы принесла на знаменах и могла ими гордиться. Я бы хотела начать сегодняшний эфир с извинений перед семьями погибших (Гонгадзе, Бузины и Шеремета - ред.). Да, события происходили гораздо раньше, чем я попала в систему, но это не имеет никакого значения. И прокуратура, координирует все правоохранительные органы, несет ответственность за результат", - сказала она, добавив, что не имеет никаких иллюзий в том, что "заказчики этих убийств - люди из власти".

По словам Венедиктовой, относительно легко найти исполнителей, но совершенно другое дело - это заказчики убийств.

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