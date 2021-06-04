Инструментом защиты Европы от пропаганды мог бы стать общеевропейский русскоязычный телеканал с базой в Украине, - Резников

Инструментом защиты Европы от пропаганды может стать создание общеевропейского русскоязычного телеканала с базой в Украине.

Такое убеждение сегодня во время онлайн-выступления на круглом столе под эгидой Центра Европейской Политики (EPC) выразил вице-премьер-министр - министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Инструментом защиты Европы от пропаганды и дезинформации мог бы стать общеевропейский русскоязычный телеканал. И его базу можно было бы создать именно в Украине. У нас есть специалисты, опыт, понимание, с кем мы имеем дело, и нет языкового барьера", — сказал он.

Резников добавил, что Украина усиливает формат поддержки вещания на оккупированных Россией территориях и прилегающих к ним районах.

"Ведь сначала на эти территории через пропагандистские медиа контрабандой занесли вражескую идеологию, а только потом пришли солдаты и танки. Это тот опыт, которым мы можем делиться", - отметил вице-премьер.

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Он добавил, что Украина применяет широкий спектр решений, чтобы сохранить связь с гражданами на временно оккупированных территориях.

"Уже разработан и внесен в парламент проект закона о статусе коренных народов. Это очень важно для крымских татар. Он обсуждался 30 лет. Параллельно мы готовим стратегию развития крымскотатарского языка на 10 лет. Сейчас этот язык в критическом состоянии", - сказал Резников.

Вице-премьер добавил, что Украина последовательно упрощает условия вступления в украинские университеты для детей с оккупированных территорий и, несмотря на блокирование Россией пунктов пересечения, все больше детей приезжает за образованием.

Также Резников обратил внимание на то, что Украина максимально упрощает доступ к сервисам и государственным услугам для людей с временно оккупированных территорий, переводим их в онлайн, чтобы держать контакт, даже при заблокированной границе.

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Как сообщалось, 31 марта состоялась презентация Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве культуры и информационной политики.

Руководитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Любовь Цибульская 20 мая, во время круглого стола на тему: "Противодействие фейкам в Украине как составляющая информационной безопасности государства" сказала, что Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности будет бороться с фейками путем повышения осведомленности общественности о том, что является дезинформацией и как ее отличать от правды.