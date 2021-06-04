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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 95 человек, зафиксированы 2 266 новых случаев заражения, 8 291 человек выздоровел

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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 95 человек, зафиксированы 2 266 новых случаев заражения, 8 291 человек выздоровел
В Украине зафиксированы 2 266 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 4 июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"4 июня 2021 в Украине зафиксированы 2 266 новых случаев заболевания COVID-19. Среди них - 82 ребенка и 20 медработников.

Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 95 человек, зафиксированы 2 266 новых случаев заражения, 8 291 человек выздоровел 02 госпитализированы - 963 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 95 человек, зафиксированы 2 266 новых случаев заражения, 8 291 человек выздоровел 02 летальных случаев - 95;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 95 человек, зафиксированы 2 266 новых случаев заражения, 8 291 человек выздоровел 02 выздоровел - 8 291 человек;

За сутки протестировано:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 95 человек, зафиксированы 2 266 новых случаев заражения, 8 291 человек выздоровел 05 методом ПЦР - 28 696 человек,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 95 человек, зафиксированы 2 266 новых случаев заражения, 8 291 человек выздоровел 05 методом ИФА - 11 858 человек,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 95 человек, зафиксированы 2 266 новых случаев заражения, 8 291 человек выздоровел 05 экспресс-тестами - 20 767 человек.

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За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 95 человек, зафиксированы 2 266 новых случаев заражения, 8 291 человек выздоровел 08 заболели - 2 211 683 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 95 человек, зафиксированы 2 266 новых случаев заражения, 8 291 человек выздоровел 08 выздоровели - 2 080 382 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 95 человек, зафиксированы 2 266 новых случаев заражения, 8 291 человек выздоровел 08 летальных случаев - 51 054;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 95 человек, зафиксированы 2 266 новых случаев заражения, 8 291 человек выздоровел 08 проведено ПЦР-тестов - 10 290 345.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (566), Запорожской (230), Днепропетровской (156), Киевской (145) и Ривненской (105) областях", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 95 человек, зафиксированы 2 266 новых случаев заражения, 8 291 человек выздоровел 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 95 человек, зафиксированы 2 266 новых случаев заражения, 8 291 человек выздоровел 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 95 человек, зафиксированы 2 266 новых случаев заражения, 8 291 человек выздоровел 13
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 95 человек, зафиксированы 2 266 новых случаев заражения, 8 291 человек выздоровел 14

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