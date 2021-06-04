В Украине за сутки от COVID-19 умерли 95 человек, зафиксированы 2 266 новых случаев заражения, 8 291 человек выздоровел
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"4 июня 2021 в Украине зафиксированы 2 266 новых случаев заболевания COVID-19. Среди них - 82 ребенка и 20 медработников.
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 963 человека;
летальных случаев - 95;
выздоровел - 8 291 человек;
За сутки протестировано:
методом ПЦР - 28 696 человек,
методом ИФА - 11 858 человек,
экспресс-тестами - 20 767 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболели - 2 211 683 человека;
выздоровели - 2 080 382 человека;
летальных случаев - 51 054;
проведено ПЦР-тестов - 10 290 345.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (566), Запорожской (230), Днепропетровской (156), Киевской (145) и Ривненской (105) областях", - рассказали в Минздраве.