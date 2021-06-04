"Слуга народа" Тищенко, не дожидаясь окончания конкурса, уже назначил своего начальника таможни на Закарпатье - Александра Костина, - журналист Плинский

Николай Тищенко лично требовал вывести Александра Костина в финальную тройку, что и было сделано вопреки его слабому собеседованию. Кандидат от Тишенко открыто формирует команду из числа людей Пересоляка обещая всем быстрый запуск итальянских бусов и промышленных партий сигарет в прежних объемах.

Такое мнение в Facebook высказал журналист Евгений Плинский, передает Цензор.НЕТ.

"Очень тревожные новости с Закарпатья. Мы то все ждали что война развернется за назначения и контроль Киевской, Львовской или Одесской таможни, но нет. Именно Закарпатье стало ареной принципиального и наглого политического лоббизма "Слуг Народа". Коля Тищенко, который кум Ермака и глава Закарпатской ячейки "Слуг" не дожидаясь окончания конкурса уже назначил своего начальника таможни коим должен стать Александр Костина. Тищенко даже не хочет слышать о том, что могут назначить другого. Мол Закарпатье мое и таможня там моя! У меня поручение от Президента и что если кого-то это не устраивает, вперед на Банковую", - заявил журналист.

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"По данным моих источников в конкурсной комиссии, Николай Тищенко лично требовал вывести Костина в финальную тройку, что и было сделано вопреки его слабому собеседованию. Всего было 32 кандидата. Наведя сегодня резкость выяснилось, что последние две недели кандидат от Тишенко открыто формирует команду из числа людей Пересоляка обещая всем быстрый запуск итальянских бусов и промышленных партий сигарет в прежних объемах. Костина гарантирует тишину со стороны силовиков открыто хвастаясь тем, что за ним стоит ОП. Для Закарпатья это не ново, при Януковиче и Порошенко тоже приходили люди от власти и подбирали потоки под себя. Но Зеленский же вроде другое обещал. Ровно 2 года назад, на том же Закарпатье. Владимир Зеленский, уймите Колю, плиз. Не верится что это с Вами согласовано", - добавил Плинский.



