НАБУ И НАПК призвали ветировать изменения в закон о е-декларировании

Проголосованный парламентом законопроект №4651, которым якобы предлагается восстановить наказание в виде лишения свободы за недостоверное декларирование не только усложняет привлечение должностных лиц к уголовной ответственности, но и создает почву вообще для ее избежания. Соответствующее решение ВРУ приняла 3 июня 2021.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"Согласно нововведениям, декларанты могут уклоняться от декларирования имущества своих близких лиц, даже если они знают о его наличии. Эти поправки определяют, что имущество членов семьи декларируется только при условии, если "член семьи подал сведения о таких объектах декларанту". Вместе с тем, проголосованный законопроект не содержит санкции в виде лишения свободы за умышленное непредставление декларации, - что было инициативой президента.

Поэтому, НАПК и НАБУ призывают президента наложить вето на законопроект, поскольку этот документ искажает идею е-декларирования как инструмента подотчетности обществу и фактически предоставляет индульгенцию на безнаказанность за злоупотребление ради получения незаконных доходов", - сказано в сообщении.

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В ведомстве подчеркнули, что вводя е-декларирование, Украина последовала за лучшими практиками развитых западных стран, в которых декларирование является элементом политической культуры и проявлением уважения к гражданам.

"Действенность этого инструмента определяется степенью ответственности за его нарушение, и указанный законопроект имеет целью свести его на нет", - резюмировали в НАБУ.

Напомним, Верховная Рада во втором чтении приняла за основу президентский законопроект, который восстанавливает заключение за ложь в декларации, а также за умышленное непредоставление декларации. Законопроект № 4651 поддержали 307 депутатов.

Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский планирует наложить вето на закон о недостоверном декларировании, принятый 3 июня 2021 г. Верховной Радой.