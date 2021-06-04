"Слуги народа" дали разрешение на "ручное" распределение почти 100 млрд бюджетных гривен, - Загребельская

Парламентский комитет не поддержал соответствующую поправку, но в зал ее вынесли и она набрала 268 голосов.

Об этом в Facebook сообщила экс-госуполномоченная АМКУ Агия Загребельская, передает Цензор.НЕТ.

"Только что президентская фракция проголосовала за вывод из "Прозорро" работ по строительству Большой кольцевой автомобильной дороги вокруг г. Киев. То есть дала разрешение на "ручное" распределение почти 100 млрд бюджетных гривен. Это была 35 поправка народного депутата президентской фракции Пушкаренко А. М. к законопроекту 5309 о внесении изменений в Закон "О публичных закупках", - говорится в сообщении.

По словам Загребельской, парламентский комитет не поддержал эту поправку, но в зале она была поставлена ​​спикером на подтверждение и набрала 268 голосов.

"Кроме этого, законопроект 5309 позволяет Тендерной коллегии АМКУ не принимать к рассмотрению жалобы, то есть вообще не рассматривать по существу, на дискриминационные условия тендерной документации заказчиков, если по мнению АМКУ доказательств не достаточно. Это также подарок "Укравтодору", который сейчас является лидером по дискриминационным заточкам, которые бизнес "сносит" из АМКУ", - подытожила экс-госуполномоченная.

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