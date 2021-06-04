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"Использовать ваш тупой собачий рот вместо унитаза": журналист Сыч рассказал об угрозах от скрывавшегося в РФ экс-нардепа ПР Левченко

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"Использовать ваш тупой собачий рот вместо унитаза": журналист Сыч рассказал об угрозах от скрывавшегося в РФ экс-нардепа ПР Левченко
Недавно вернувшийся в Украину экс-нардеп от ПР Николай Левченко, скрывавшийся с 2015 года в России, угрожал журналисту Виталию Сычу.

Об этом сообщил в Facebook главред НВ Виталий Сыч, передает Цензор.НЕТ.

"Семь лет назад во время Революции Достоинства накануне важного политического голосования в парламенте я выложил тут в ФБ телефоннные номера регионалов. В центре Киева тогда уже расстреливали людей. Тогда вопрос стоял так: превратимся ли мы в некое подобие Беларуси лет на 20, либо отправимся в неизвестное, но свободное плаванье. Произошло второе, чему я, несомненно, рад. Конечно, не все из того списка регионалов остались довольны. Шесть лет спустя, почти ровно год назад я получил следующее сообщение от бывшего регионала и секретаря Донецкого горсовета Николая Левченко. А сегодня узнал, что все уголовные дела против него закрыты и он вернулся в Украину (новость - в первом комментарии). Неплохо мы за 7 лет продвинулись в судебной реформе и восстановлении справедливости, о чем и был Майдан", - рассказал Сыч.

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Использовать ваш тупой собачий рот вместо унитаза: журналист Сыч рассказал об угрозах от скрывавшегося в РФ экс-нардепа ПР Левченко 01
Использовать ваш тупой собачий рот вместо унитаза: журналист Сыч рассказал об угрозах от скрывавшегося в РФ экс-нардепа ПР Левченко 02

Напомним, экс-нардеп ПР Левченко, скрывавшийся в России, вернулся в Украину.

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Топ комментарии

  • Алла Новосад 5b57f84f
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  • Підлога Маккартні
    "Использовать ваш тупой собачий рот вместо унитаза": журналист Сыч рассказал об угрозах от скрывавшегося в РФ экс-нардепа ПР Левченко - Цензор.НЕТ 5244
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