Минсоцполитики готовится к запуску единого социального реестра, где будет все обо всех: в июне уже будем его пилотировать, - Лазебная

Министерство соцполитики подготовило стратегию цифровизации социальной сферы.

Об этом в интервью журналистам перед началом заседания Верховной Рады рассказала министр социальной политики Марина Лазебная, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

По ее словам, это глобальный документ.

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"Мы хотим перейти на единый социальный реестр, где будет все обо всех – все социальные статусы, предоставляемая социальная поддержка, то есть все, что нужно для выработки социальной политики будет в этом документе. Все должно быть в этом реестре. Отдельный не нужно создавать. Необходимо строить единый социальный реестр. Мы в июне уже будем его пилотировать. Если нам все удастся, то уже в июле мы покажем обществу, как работает такая система", - подчеркнула министр.