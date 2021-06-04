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Крупнейший скандинавский фонд остановил инвестиции в Украину из-за планов ввести дополнительный акциз на "зеленую" энергию

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Крупнейший скандинавский фонд остановил инвестиции в Украину из-за планов ввести дополнительный акциз на "зеленую" энергию
Северная экологическая финансовая корпорация NEFCO (Финляндия) объявила о приостановке инвестиций в возобновляемые источники энергии в Украине из-за систематического нарушения правительством своих обязательств и планов ввести дополнительный налог на "зеленую" энергию в виде акциза.

 Соответствующее заявление скандинавский фонд обнародовал 3 июня. "NEFCO решила прекратить инвестировать в новые проекты в секторе возобновляемых источников энергии в Украине до тех пор, пока не будет создана предсказуемая и устойчивая структура, а достигнутые договоренности будут соблюдаются правительством Украины", - говорится в заявлении.

Основной причиной стало такого решения стали планы Кабинета Министров ввести дополнительный акцизный налог на электроэнергию, производимую из возобновляемых источников энергии. К тому же в инвестиционном фонде разочарованы невыполнением правительством Украины ранее взятых на себя обязательств, в том числе с оплаты произведенной "зеленой" энергии. "NEFCO серьезно разочарована тем, что украинское правительство пересматривает "зеленый" тарифы задним числом для уже утвержденных проектов. Это отрицательно сказывается на привлечении новых инвестиций и переходе Украины к чистой энергии и энергетической независимости. Нужна предсказуемая структура", - говорится в заявлении.

В конце апреля иностранные инвесторы инициировали первый международный арбитраж против Украины из-за нарушения правительством своих обязательств. Аналогичные иски против Украины готовят еще до 10 инвесторов в "зеленую" энергетику Украины. По информации НБУ, на фоне кризиса в "зеленой" энергетике чистый отток прямых иностранных инвестиций в Украину в 2020 году составил $868,2 млн, тогда как в 2019 году чистый приток составил $5,86 млрд. Отток инвестиций зафиксирован впервые с 2015 года. 

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    Это корошо. Я б зеленую энергетику сделал бы по цене как за обычный киловат!!! А то дерут бедный народ сволачи!!!
  • Tierre
    И нафиг они нужны с такой стоимостью киловатта и вносимым дисбалансом в энергосистему, из-за которого приходится по-полной задействовать самые грязные и дорогие ТЭС и ТЭЦ.
  • Александр Ковалёв b4604942
    Сім год мак не родив і голоду не було......
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