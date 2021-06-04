"Ресурсный" законопроект предлагает отмену льгот по уплате НДС для бизнеса по перепродаже квартир на вторичном рынке, - Марченко
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко.
"Норма проекта направлена на субъекты хозяйствования, имеющие бизнес по перепродаже квартир на вторичном рынке и создающие не конкурентные условия для застройщиков, так как не уплачивают НДС. Эта норма не касается физических лиц, поскольку они не являются плательщиками НДС", – пояснил Марченко.
Он также подчеркнул, что указанная норма не повлияет на цены на жилье.
В то же время первая продажа нового жилья продолжит облагаться НДС. Также сохраняется льгота для первой продажи доступного жилья и жилья, строящегося за государственные средства.
Марченко также отметил, что предусмотренное законопроектом увеличение ставки на доход физлиц до 18% касается только доходов, полученных от продажи третьего и следующих объектов недвижимости в течение одного года.
"Эта норма не касается рядовых граждан. Продажа трех и более объектов недвижимости за год – это бизнес", – подчеркнул он.
При этом действующие ставки НДФЛ для продажи в течение года первого объекта недвижимости (0%) и второго (5%) остаются без изменений.
Как сообщалось, законопроект №5600 также предлагает не облагать налогом на доходы физлиц доход заемщиков программ "Доступные кредиты 5-7-9%" и "Доступная ипотека 7%".