"Ресурсный" законопроект предлагает отмену льгот по уплате НДС для бизнеса по перепродаже квартир на вторичном рынке, - Марченко

Законопроект с поправками в Налоговый кодекс об обеспечении сбалансированности бюджетных поступлений ("ресурсный", №5600) предлагает отмену льгот по уплате НДС для субъектов хозяйствования, занимающихся перепродажей квартир на вторичном рынке.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко.

"Норма проекта направлена на субъекты хозяйствования, имеющие бизнес по перепродаже квартир на вторичном рынке и создающие не конкурентные условия для застройщиков, так как не уплачивают НДС. Эта норма не касается физических лиц, поскольку они не являются плательщиками НДС", – пояснил Марченко.

Он также подчеркнул, что указанная норма не повлияет на цены на жилье.

В то же время первая продажа нового жилья продолжит облагаться НДС. Также сохраняется льгота для первой продажи доступного жилья и жилья, строящегося за государственные средства.

Марченко также отметил, что предусмотренное законопроектом увеличение ставки на доход физлиц до 18% касается только доходов, полученных от продажи третьего и следующих объектов недвижимости в течение одного года.

"Эта норма не касается рядовых граждан. Продажа трех и более объектов недвижимости за год – это бизнес", – подчеркнул он.

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При этом действующие ставки НДФЛ для продажи в течение года первого объекта недвижимости (0%) и второго (5%) остаются без изменений.

Как сообщалось, законопроект №5600 также предлагает не облагать налогом на доходы физлиц доход заемщиков программ "Доступные кредиты 5-7-9%" и "Доступная ипотека 7%".