Лазебная о предложенном "слугами народа" повышении пенсионного возраста: Реформа 2017 года уже де-факто повышает его до 63-65 лет

Министр соцполитики Марина Лазебная считает, что Верховная Рада должна принять в максимально короткие сроки законопроект №4668 относительно усовершенствования пенсионного законодательства.

Об этом в интервью журналистам перед началом заседания Верховной Рады рассказала министр социальной политики Марина Лазебная, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

По словам министра, этот законопроект нужно принять на текущей сессии Верховной Рады.

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Она объяснила, что если законопроект не будет принят, то министерству будет сложно заложить в Госбюджете на следующий год средства для этих выплат.

"В этом законопроекте предусмотрена индексация пенсий для всех без исключения пенсионеров. И фиксируется дата 1 марта. Без всяких политических манипуляций. То есть приходит первое марта – индексируется пенсия", - объяснила Лазебная.

Отвечая на вопрос журналистов об увеличении пенсионного возраста, глава Минсоцполитики сказал, что это инициатива народных депутатов.

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"Моя позиция следующая, в 2017 году была принята такая пенсионная реформа, где были повышены требования к стажу. Необходимого для назначения пенсии. То есть каждый год десять лет это требование повышается. В 2028 году для того, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно чтобы у человека у женщины или у мужчины был стаж 35 лет. Скажите пожалуйста, сколько людей в 2028 году будут иметь такое право? А если нет такого стажа, то ты имеешь право пойти на пенсию в 63-65 лет. То есть я считаю, что так называемая пенсионная реформа 2017 году уже де-факто повышает пенсионный возраст для людей", - объяснила Лазебная.