Лазебная о предложенном "слугами народа" повышении пенсионного возраста: Реформа 2017 года уже де-факто повышает его до 63-65 лет
Об этом в интервью журналистам перед началом заседания Верховной Рады рассказала министр социальной политики Марина Лазебная, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
По словам министра, этот законопроект нужно принять на текущей сессии Верховной Рады.
Она объяснила, что если законопроект не будет принят, то министерству будет сложно заложить в Госбюджете на следующий год средства для этих выплат.
"В этом законопроекте предусмотрена индексация пенсий для всех без исключения пенсионеров. И фиксируется дата 1 марта. Без всяких политических манипуляций. То есть приходит первое марта – индексируется пенсия", - объяснила Лазебная.
Отвечая на вопрос журналистов об увеличении пенсионного возраста, глава Минсоцполитики сказал, что это инициатива народных депутатов.
"Моя позиция следующая, в 2017 году была принята такая пенсионная реформа, где были повышены требования к стажу. Необходимого для назначения пенсии. То есть каждый год десять лет это требование повышается. В 2028 году для того, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно чтобы у человека у женщины или у мужчины был стаж 35 лет. Скажите пожалуйста, сколько людей в 2028 году будут иметь такое право? А если нет такого стажа, то ты имеешь право пойти на пенсию в 63-65 лет. То есть я считаю, что так называемая пенсионная реформа 2017 году уже де-факто повышает пенсионный возраст для людей", - объяснила Лазебная.