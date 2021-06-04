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Вышиванки и флаг Украины: На украинском Донбассе прошел праздник последнего звонка. ФОТОрепортаж

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Вышиванки и флаг Украины: На украинском Донбассе прошел праздник последнего звонка. ФОТОрепортаж
В школах подконтрольной Украине части Донбасса прошли праздники последнего звонка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, последний звонок прозвучал для выпускников 11-х классов Северодонецкого учебно-воспитательного комплекса "Специализированная школа-коллегиум Национального университета" Киево-Могилянская академия". Ученики были одеты в различные вышиванки.

Вышиванки и флаг Украины: На украинском Донбассе прошел праздник последнего звонка 01
Вышиванки и флаг Украины: На украинском Донбассе прошел праздник последнего звонка 02
Вышиванки и флаг Украины: На украинском Донбассе прошел праздник последнего звонка 03
Вышиванки и флаг Украины: На украинском Донбассе прошел праздник последнего звонка 04

Учеников Славянской ООШ №1 также проводил на летние каникулы последний звонок.

Вышиванки и флаг Украины: На украинском Донбассе прошел праздник последнего звонка 05
Вышиванки и флаг Украины: На украинском Донбассе прошел праздник последнего звонка 06
Вышиванки и флаг Украины: На украинском Донбассе прошел праздник последнего звонка 07

Праздник последнего звонка прошел в школах Волновахского района.

Вышиванки и флаг Украины: На украинском Донбассе прошел праздник последнего звонка 08
Вышиванки и флаг Украины: На украинском Донбассе прошел праздник последнего звонка 09

В Сватовской ОТГ праздник последнего звонка провели лишь для учеников первых классов и выпускников.

Вышиванки и флаг Украины: На украинском Донбассе прошел праздник последнего звонка 10

Читайте: Празднование Последнего звонка и выпускных вечеров в Киеве состоится при условии соблюдения всех карантинных правил, - Кличко

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Топ комментарии

  • Ziu Zou
    Ці хлопці і дівчата, відразу видно - українці. Будьте счасливі дорогенькі!!!!!!!!!!!!
  • Підлога Маккартні
    А оці двоє хто?
    Вишиванки і прапор України: На українському Донбасі відбулося свято останнього дзвоника - Цензор.НЕТ 9539
  • Саша Симпсон
    Ці діти,це майбутнє України.
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