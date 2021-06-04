Вышиванки и флаг Украины: На украинском Донбассе прошел праздник последнего звонка. ФОТОрепортаж

В школах подконтрольной Украине части Донбасса прошли праздники последнего звонка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, последний звонок прозвучал для выпускников 11-х классов Северодонецкого учебно-воспитательного комплекса "Специализированная школа-коллегиум Национального университета" Киево-Могилянская академия". Ученики были одеты в различные вышиванки.









Учеников Славянской ООШ №1 также проводил на летние каникулы последний звонок.







Праздник последнего звонка прошел в школах Волновахского района.





В Сватовской ОТГ праздник последнего звонка провели лишь для учеников первых классов и выпускников.

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