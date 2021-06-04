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Стратегические задачи Минсоцполитики – внедрение обязательных пенсионных накоплений и урегулирование размера прожиточного минимума, - Лазебная

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Стратегические задачи Минсоцполитики – внедрение обязательных пенсионных накоплений и урегулирование размера прожиточного минимума, - Лазебная
Министр социальной политики Марина Лазебная считает стратегическими внедрение двух задач – обязательного пенсионного накопления и урегулирование вопроса размера прожиточного минимума.

Об этом она заявила в ходе выступления в Верховной Раде во время Часа вопросов к правительству, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

По словам министра, правительство в феврале подало в парламент пакет законопроектов, которые комплексно меняют законодательство по прожиточному минимуму. Лазебная рассказала, что принятие этих законопроектов позволит справедливо рассчитать прожиточный минимум.

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Она подчеркнула, что внедрение обязательного пенсионного накопления предусмотрено программой президента, а правительство сейчас работает над этим вопросом

"Для нас важным является постепенный переход к накопительным пенсиям, финансирование досрочных пенсий работникам, которые работают в тяжелых и вредных условиях", - рассказала глава Минсоцполитики.

Лазебная подчеркнула, что сейчас у украинцев пенсионные накопления составляют меньше одной десятой процента ВВП страны.

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"Весь мир понимает, что из-за демографических изменений, только за счет вкладов работающих, уже никогда не будет возможности дать пенсионерам достойную пенсию. Нужно дополнять их пенсионными накоплениями", - добавила министр.

Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    только за счет вкладов работающих, уже никогда не будет возможности дать пенсионерам достойную пенсию

    Ты овца тупая не понимаешь, шо нужно подымать экономику, выводить всех из тени и возвращать гастербайтор назад, шоб они тут могли работать и платить налоги. И будет тогда и на пенсии и на все остальное...
  • Підлога Маккартні
    А шо это такие за демографические изминения, если у нас до пенсии хрен доживешь еще, курва ты зеленая?
  • Vyacheslav Nesterov
    другими словами - хотите быть счастливыми и обеспеченными Пенсионерами в Украине - ужимайтесь сейчас, откладывайте - и если доживете и если банк не обанкротится вкладывая накопления в различные сомнительные проекты - то получите свой кукиш..Там и потом - а банкиры будут жить хорошо здесь и сейчас. В этом и есть как говорят хитрецы - "большая разница"
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