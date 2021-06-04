Минобороны планирует закупить автомобили по $1 млн за штуку, а топливо и одежду как-нибудь найдут волонтеры, - Забродский

Планы по закупке бензина, дизельного топлива и авиационного керосина для ВСУ появились у Министерства обороны только в июне.

Об этом сообщил в Facebook нардеп "ЕС", генерал-лейтенант ВСУ Михаил Забродский, информирует Цензор.НЕТ.

"Представители действующей властной команды, которые занимаются вопросами национальной безопасности в военном ее отражении, продолжают, мягко говоря, удивлять. На этой неделе в нашем комитете по вопросам национальной безопасности и обороны рассматривался интересный документ - "Изменения в годовой план закупок Министерства обороны на 2021". Впрочем, "рассматривался" сказано слишком вежливо. Скорее это была жалкая попытка одного из девяти (!) заместителей министра обороны представить схоластический набор числовых показателей, к тому же - безграмотно оформленный с точки зрения канонов делопроизводства", - говорится в сообщении.

По словам Забродского, первая попытка представления "изменений в план" в комитете состоялась в рамках выполнения требований закона об оборонных закупках в новой редакции.

"Следует заметить, что несмотря на принятие закона в середине прошлого года, его имплементация, а точнее - разработка подзаконных актов, происходит со скоростью, которая граничит с откровенным саботажем. Аутсайдерами этого процесса, которые замыкают список исполнителей традиционно является Минобороны и Минэкономики. Что являет собой сам План? Это фактически перечень имущества с указанием количества и цены, которое Минобороны планирует закупить для удовлетворения потребностей наших ВСУ. В отличие от всем известного ГОЗа, в нем указано преимущественно вещевое имущество, расходные материалы, услуги по ремонту, и именно "вкусное" - продовольствие и топливо. Сами по себе изменения, теоретически, должны вноситься, рассматриваться и согласовываться в случае возникновения в ВСУ немедленной потребности или резкой нехватки какого-то из указанных наименований", - отметил он.

По словам Забродского, планы по закупке бензина, дизельного топлива и авиационного керосина для ВСУ появились у Министерства обороны только в июне.

"Видимо с начала года до сих пор никто в ведомстве и не догадывался о необходимости топлива для повседневной деятельности воинских частей и соединений. Не говоря уже о выполнении боевых задач Объединенными силами! Добавляем к этому продолжительность тендерных процедур и оформления договоров и после несложных вычислений становится понятным, что горючее появится у потребителей в лучшем случае в начале осени", - добавил генерал-лейтенант ВСУ.

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Еще одной "изюминкой" так называемых изменений Забродский называет планирование Минобороны закупки трех автомобилей на сумму 73 млн грн примерно по миллиону долларов США за единицу: "И не думайте, что имеются в виду сверхсовременные средства разведки или санитарные машины. Оказывается, это машины элитного класса для ... парада на Крещатике! Ну те самые, на которых движется командующий парадом. Судя по сообщениям представителей МОУ это должно быть что-то вроде Мерседеса. С золотыми дисками и хрустальными окнами вероятной. Как с этой задачей справились Хаммеры в последние годы - просто непонятно".

По словам нардепа, "для гарантированного обеспечения потребностей безопасности и обороны" - цитата из документа, необходимо срочно приобрести ... 17000 галстуков и 60 000 рубашек для повседневной формы одежды".

"Те, кто знает какое количество наших военнослужащих вообще имеет повседневную форму и тем более - носит ее, легко поймут всю неуклюжесть и комичность этих цифр", - подчеркнул он.

"Можно долго рассуждать о необходимости обороны. Говорить о необходимости первоочередных и второстепенных шагов. О необходимости накапливать и удерживать запасы вещевого имущества, продовольствия и горючего, которых никогда не будет много. Все дельные мысли можно перечеркнуть одним Планом закупок в исполнении министерства с девятью заместителями министра ... А волонтеры - снова оденут и накормят, а топливо - как-то найдется, а машины по миллиону долларов - останутся на память о борьбе за обеспеченность ВСУ всем необходимым", - подытожил Забродский.

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