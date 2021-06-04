США призывают к немедленному освобождению арестованного в оккупированном Крыму журналиста Есипенко

Соединенные Штаты Америки в очередной раз выражают глубокую обеспокоенность судьбой крымского журналиста Владиславом Есипенко, который был арестован 10 марта после освещения мероприятия, посвященного годовщине смерти украинского поэта Тараса Шевченко в оккупированном Симферополе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, соответствующее заявление сделала временно поверенная в делах США в Миссии США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Кортни Остриен.

"Жена Есипенко и сам Есипенко утверждают, что российские оккупационные "власти" избивали, издевались и пытали электрическим током, чтобы получить ложное признание в шпионаже и владении взрывным устройством. Признание под принуждением произошло до того, как ему разрешили поговорить с адвокатом. Есипенко остается под стражей в России, где на 27 дней был лишен возможности встречаться с адвокатом. Соединенные Штаты призывают к его немедленному освобождению", - сказала Отсриен.

По ее словам, США полностью поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ.

"Мы призываем Россию прекратить оккупацию Крыма, прекратить преследование крымских татар, этнических украинцев и других этнических и религиозных меньшинств, а также освободить всех политических заключенных граждан Украины, содержащихся под стражей. Мы также настоятельно призываем Россию соблюдать свои обязательства в качестве страны, подписавшей все три Минских соглашения, и вывести свои войска и технику с востока Украины", - подытожила дипломат.

Также читайте: Россия продолжает применять пытки и нарушать права жителей оккупированного Крыма, - Мониторинговая миссия ООН

Напомним, о задержании Есипенко стало известно 12 марта. Его и еще одну участницу акции в честь дня рождения Тараса Шевченко - Елизавету Павленко - задержали на Ангарском перевале.

16 марта ФСБ РФ заявила, что Есипенко якобы собирал информацию по заданию украинской разведки, а также изготовил самодельное взрывное устройство. В Службе внешней разведки Украины задержание Есипенко назвали пропагандистской акцией накануне годовщины оккупации.

5 мая журналисту добавили еще одну статью обвинения.

Читайте: Арестованный в оккупированном Крыму журналист Есипенко рассказал о пытках ФСБ: Надели на уши провода с петлями и включили ток