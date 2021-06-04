Вакцинация военнослужащих в приоритете: препаратов достаточно, чтобы привить весь личный состав, - Ляшко
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Вакцинация военнослужащих является приоритетом для Министерства здравоохранения.
Об этом заявил в Верховной Раде во время Часа вопросов к правительству министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
По его словам, вакцинация военнослужащих проходит еще с первого этапа процесса.
"Сегодня вакцин достаточно, чтобы вакцинировать полный состав наших военнослужащих. … Процент охвата у нас также достаточно высокий", - заверил министр, однако не озвучил конкретные цифры.