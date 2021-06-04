"В вопросах госимущества учебных заведений нужно навести порядок. Сейчас там полный хаос", - Шкарлет

Министерство образования не создает искусственных препятствий в вопросе передачи учреждений профессионального образования на местный уровень. Напротив - министерство делает все возможное, чтобы ускорить этот процесс.

Об этом заявил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет во время Конгресса местных и региональных властей при президенте в Хмельницком 3 июня 2021, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Сейчас в Украине работает 708 учреждений профессионального образования. Процессы передачи начались еще в 2016 году и касаются 635 заведений. При этом пакеты документов в МОН подали менее половины из них (более 280). Остальные просто не имеют необходимых документов на здания и сооружения или кадастровых номеров на землю, где находится это имущество. Стратегическими документами МОН предусматривается передача управления и финансирования учреждений профессионального образования на местный уровень. Итак, имея четко определенное задание, я не буду давать оценок предыдущим управленцам, а лишь констатирую, что в вопросах госимущества учебных заведений нужно навести порядок. Сейчас там полный хаос", - отметил министр.

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Указом Президента №130/2021 Кабинету Министров Украины поручено проработать вопрос о передаче государственных учреждений профессионального образования в коммунальную собственность, обеспечение расходов на оформление соответствующих правоустанавливающих документов.

"Поэтому мы разработали и направили соответствующие замечания и рекомендации 12 областям. В ближайшие дни обработаем с остальными областями. Это непростая работа. Механизм подготовки документов на передачу имущества размещен на сайте МОН. Мы открыты к сотрудничеству с местными властями в этом вопросе, наши действия сами говорят об этом", - подчеркнул Шкарлет.

Министр также рассказал, что в среду на заседании правительства было принято распоряжение о передаче ряда учреждений профтехобразования из государственной собственности в собственность территориальных общин. Речь идет о Донецке, Днепропетровске, Волынской области и Киеве. В то же время, в Минэкономики уже отправлено 50 пакетов документов для подготовки проектов решений Кабмина.

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"Готов к диалогу с председателями облгосадминистраций и мэрами городов по передаче заведений профтехобразования на местный уровень", - отметил Сергей Шкарлет.