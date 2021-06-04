Минсоцполитики поддерживает повышение прожиточного минимума: это записано в программе правительства, - Лазебная

Министерство социальной политики поддерживает повышение прожиточного минимума.

Об этом на Часе вопросов к правительству в Верховной Раде заявила министр соцполитики Марина Лазебная, сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

По ее словам, то, что прожиточный минимум должен отвечать фактическому, записано в программе действий правительства.

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"Все, не только Министерство соцполитики, но и Минэкономики, Министерство финансов, будут работать над тем, чтобы выполнить эту задачу", - подчеркнула министр.