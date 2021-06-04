Кулеба о переносе ТКГ из Минска: РФ выгодно все, что тормозит мирный процесс

Пока нет никаких условий для того, чтобы переговоры Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе возобновились в белорусском Минске.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Мы понимаем, что Россия будет играть на этой истории. Российской Федерации в принципе выгодно все, что тормозит мирный процесс, блокирует переговоры. Безсловно, историю с возможностью для Украины или ОБСЕ приехать в Минск она будет использовать для торможения переговорного процесса", - отметил министр.

По его словам, Киев имеет различные предложения относительно того, где создать новую площадку для переговоров по Донбассу.

"Но она должна быть подходящей для трех сторон: Украина, ОБСЕ и Российская Фередация. Все должны на нее согласиться", - добавил Кулеба.

Минский процесс министр назвал брендом: "Лукашенко дали возможность приобщиться к процессу, показать свой вес. К сожалению, он не оправдал доверие, дискредитировал себя".

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