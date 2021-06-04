Кулеба о переносе ТКГ из Минска: РФ выгодно все, что тормозит мирный процесс
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.
"Мы понимаем, что Россия будет играть на этой истории. Российской Федерации в принципе выгодно все, что тормозит мирный процесс, блокирует переговоры. Безсловно, историю с возможностью для Украины или ОБСЕ приехать в Минск она будет использовать для торможения переговорного процесса", - отметил министр.
По его словам, Киев имеет различные предложения относительно того, где создать новую площадку для переговоров по Донбассу.
"Но она должна быть подходящей для трех сторон: Украина, ОБСЕ и Российская Фередация. Все должны на нее согласиться", - добавил Кулеба.
Минский процесс министр назвал брендом: "Лукашенко дали возможность приобщиться к процессу, показать свой вес. К сожалению, он не оправдал доверие, дискредитировал себя".