"Укрзализныця" запустила 11 дополнительных поездов к морю

"Укрзализныця" уже открыла продажу билетов на ряд новых и дополнительных "морских" поездов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе компании.

Так, с 3 июня через день по нечетным числам курсирует поезд № 269/270 Лисичанск - Одесса.

С 3 июня из Кривого Рога по нечетным числам начал курсировать поезд № 204/190 с сообщением Кривой Рог, Днепр - Геническ. Обратно из Геническа поезд № 189/203 будет следовать с 6 июня.

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С 4 июня в направлении Азовского моря отправляется поезд № 282/281 Хмельницкий - Геническ, с 5 июня отправляется поезд № 280/279 Жмеринка - Геническ.

С 5 июня по нечетным числам "Укрзализныця" запускает поезд № 231/232 с сообщением Ивано-Франковск - Геническ. В обратном направлении поезд № 232/231 будет курсировать по четным числам.

С 10 июня жители Днепра и Кривого Рога, кроме Геническа, смогут добраться до Бердянска - популярного морского и грязевого курорта. Поезд № 472/471 Днепр - Бердянск будт курсировать по четным числам, обратно - по нечетным. Поезд № 552/551 Кривой Рог - Бердянск будет курсировать по четным числам через Запорожье, обратно по нечетным.

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С 11 июня жители Харькова смогут добраться до Бердянска поездом № 261/262 Харьков - Бердянск.

С 11 июня со Львова отправится поезд № 86/186-185/85 Львов - Новоалексеевка в Бердянск.

Кроме того, для жителей Чернигова и Сум "Укрзализныця" запустила курсирование поезда № 213/214 Сумы - Одесса и № 204/203 Чернигов (Нежин) - Одесса. Поезд № 213/214 будет курсировать по нечетным числам, начиная с 15 июня. Поезд № 204/203 Чернигов (Нежин) - Одесса будет курсировать с 17 июня по нечетным числам.