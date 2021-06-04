С начала войны на Донбассе погибли 152 ребенка, 146 - получили ранения

Сегодня Украина впервые на государственном уровне чтит память детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и отмечает Международный день детей - невинных жертв агрессии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса омбудсмена Facebook.

"По данным мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине в течение всего периода конфликта, с 14 апреля 2014 по 30 апреля 2021, погибли 152 ребенка (из них 102 мальчика и 50 девочек) и 146 детей получили ранения (из них 120 мальчиков и 26 девочек). К большому сожалению, эта болезненная статистика в полной мере не отражает масштабов потерь, которые понесли дети в течение длительного вооруженного конфликта", - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что невозможность обеспечения государственного контроля за соблюдением прав человека на временно оккупированной территории лишает возможности оценить масштабы проблем, с которыми сталкиваются дети по другую сторону линии разграничения.

Законом Украины "Об охране детства" ребенку, в результате военных действий или вооруженного конфликта получил ранения, контузии, увечья, потерпела физического, сексуального, психологического насилия, была похищена или незаконно вывезена за пределы Украины, привлекалась к участию в военных формированиях или незаконно содержалась, в том числе в плену, устанавливается статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов.

По оперативной информации Национальной социальной сервисной службы Украины по состоянию на 30.05.2021 количество детей, которые получили статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов, составляет 66 491 человек. Из них 95 получили такой статус из-за ранения, контузии, увечья.

Однако для таких детей на уровне законов и подзаконных актов до сих пор не предусмотрено никаких гарантий, кроме бесплатного горячего питания в государственных и коммунальных учебных заведениях.

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"Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека неоднократного подчеркивалась необходимость разработки нормативно-правовых актов, которые предусматривают получение ребенком определенных льгот, выплат, пособий и т.д.

Уполномоченный призывает правительство, парламент, органы государственной власти, органы местного самоуправления, общественность приложить максимум усилий для внедрения политики защиты и безопасности украинских детей от вооруженного конфликта", - сказано в сообщении.

Напомним, что постановление "О чествовании памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины" Верховная Рада Украины приняла 1 июня - в Международный день защиты детей.