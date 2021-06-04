Венгрия, Молдова, Грузия и Турция готовы признавать украинский бумажный COVID-сертификат, - Кулеба

Украинский Е-сертификат будет синхронизирован с европейским. Киев начал переговоры с некоторыми странами мира о признании украинских бумажных COVID-сертификатов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Министр сообщил, что МИД объединило коллег из Министерства здравоохранения и Министерства цифровой трансформации с Европейским Союзом, чтобы обсудили синхронизацию украинского цифрового сертификата о вакцинации с европейским.

"Цифровой COVID-сертификат с июля будет синхронизирован с сертификатом Евросоюза: его будут признавать органы власти стран Евросоюза. Но мы не хотим ждать до июля. Я начал работу с некоторыми соседними странами о признании письменных сертификатов. Мы сейчас договорились об этом с Венгрией, Молдовой, Грузией. Турция готова заключать такое соглашение", - рассказал Кулеба.

Глава МИД напомнил, что бумажный сертификат о вакцинации Кабмин утвердил в прошлом году. Он соответствует международным стандартам.

"Когда человек проходит вакцинацию, то может попросить, чтобы ему оформили этот документ. Процедуру этого сертификата утвердили", - отметил Кулеба.

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