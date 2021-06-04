Экс-председатель кооператива присвоила 24 млн грн взносов за квартиры в новостройке, ей грозит 12 лет с конфискацией, - ГБР. ФОТОрепортаж
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Следователи ГБР установили, что женщина в 2016-2019 годах занимала должность председателя обслуживающего кооператива новостройки, а также по доверенности была представителем компании по продаже недвижимости.
Она получала наличными и присваивала взносы за квартиры в новостройке как от ассоциированных участников кооператива, так и от покупателей на общую сумму 24 млн гривен.
Бывший председатель кооператива обвиняется в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенном в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины). Обвинительный акт направлен на рассмотрение в суд.
Ей может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.
Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Офис Генерального прокурора, оперативное сопровождение - Управление стратегических расследований Нацполиции в Николаевской области.