Нардеп "ЕС" Гончаренко о законопроекте Зеленского по деолигархизации: 20 лет назад Путин в России действовал так же

Народный депутат "ЕС" Алексей Гончаренко в интервью парламентским журналистам раскритиковал законопроект президента Владимира Зелеснкого о деолигархизации.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Вы там (в законопроекте о деолигархизации. – Ред.) не встретите слово "коррупция", вместо этого словосочетание "средства массовой информации" вы встретите раз 50. Это выглядит таким образом, что Зеленский хочет руководить СМИ, контролировать их, перераспределить их и иметь возможность влиять на крупных бизнесменов, чтобы назначать их олигархами. … Извините, это разве о демократии?" - подчеркнул политик.

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Гончаренко напомнил, что для борьбы с монополиями уже существует ряд госорганов, в частности, Антимонопольный комитет.

Нардеп считает, что законопроект о деолигархизации это с одной стороны пиар, с другой – попытка создать для себя еще больше властных полномочий.

"Это очень опасно. Хочу напомнить, что 20 лет назад в одной соседней стране, президент которой сказал людям: "Сейчас мы разгоним всех олигархов и все будет хорошо", - в результате в стране остался один олигарх. Это он сам. Зовут этого человека Владимир Путин. Мы все это помним. Теперь там (в РФ. – Ред.) нет медиа, которые ему не подконтрольны. Был создан абсолютно автократический режим во главе с императором. Это точно не тот путь, который должен быть у Украины", - заявил Гончаренко.

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Говоря о запрете олигархам финансировать партии, нардеп отметил: "А когда в истории Украины крупный бизнесмен официально переводил деньги в партию? Вот как это происходит: или приносят "черный" кэш в чемоданах, или взносы делают продавцы супермаркетов, работники бензоколонок и т.д. Поэтому этот якобы запрет ничего не даст".

Ранее Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о деолигархизации. Согласно законопроекту, решение о признании человека олигархом будет принимать СНБО. Кроме того, включенным в Реестр олигархов запретят финансово поддерживать партии и покупать объекты большой приватизации. В ОП объяснили, что закон об олигархах будет ограничен 10 годами действия и ляжет в основу антитрастовых и антилоббистских законов.