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Нардеп "ЕС" Гончаренко о законопроекте Зеленского по деолигархизации: 20 лет назад Путин в России действовал так же

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Нардеп "ЕС" Гончаренко о законопроекте Зеленского по деолигархизации: 20 лет назад Путин в России действовал так же
Народный депутат "ЕС" Алексей Гончаренко в интервью парламентским журналистам раскритиковал законопроект президента Владимира Зелеснкого о деолигархизации.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Вы там (в законопроекте о деолигархизации. – Ред.) не встретите слово "коррупция", вместо этого словосочетание "средства массовой информации" вы встретите раз 50. Это выглядит таким образом, что Зеленский хочет руководить СМИ, контролировать их, перераспределить их и иметь возможность влиять на крупных бизнесменов, чтобы назначать их олигархами. … Извините, это разве о демократии?" - подчеркнул политик.

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Гончаренко напомнил, что для борьбы с монополиями уже существует ряд госорганов, в частности, Антимонопольный комитет.

Нардеп считает, что законопроект о деолигархизации это с одной стороны пиар, с другой – попытка создать для себя еще больше властных полномочий.

"Это очень опасно. Хочу напомнить, что 20 лет назад в одной соседней стране, президент которой сказал людям: "Сейчас мы разгоним всех олигархов и все будет хорошо", - в результате в стране остался один олигарх. Это он сам. Зовут этого человека Владимир Путин. Мы все это помним. Теперь там (в РФ. – Ред.) нет медиа, которые ему не подконтрольны. Был создан абсолютно автократический режим во главе с императором. Это точно не тот путь, который должен быть у Украины", - заявил Гончаренко.

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Говоря о запрете олигархам финансировать партии, нардеп отметил: "А когда в истории Украины крупный бизнесмен официально переводил деньги в партию? Вот как это происходит: или приносят "черный" кэш в чемоданах, или взносы делают продавцы супермаркетов, работники бензоколонок и т.д. Поэтому этот якобы запрет ничего не даст".

Ранее Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о деолигархизации. Согласно законопроекту, решение о признании человека олигархом будет принимать СНБО. Кроме того, включенным в Реестр олигархов запретят финансово поддерживать партии и покупать объекты большой приватизации. В ОП объяснили, что закон об олигархах будет ограничен 10 годами действия и ляжет в основу антитрастовых и антилоббистских законов.

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Топ комментарии

  • Andriy Kalnyshevsky
    сценарии голоборотька писали те же люди шо сделали с мелкой моли здоровое *****.
  • Ан Мур
    З проекту закону про олігархів виходить, що вся боротьба з олігархами зводиться до боротьби з їхніми ЗМІ. Згідно проекту олігарх це особа яка: приймає участь в політичному житті країни, здійснює вплив на ЗМІ та здійснює контроль над значною за обсягом господарчою діяльністю. При чому «приймати участь в політичній діяльності» за задумкою авторів проекту, означає в тому числі контролювати ЗМІ, що поширює інформацію політичного характеру.
    Я цілковито згоден з оцінкою «ДТ», що наведений законопроект націлений не проти олігархів, а лише проти ЗМІ, що належать олігархам. ЗЕкоманда створює під себе тепличні умови - затикає рота всім потенційним критикам, і примушує крупний бізнес продати свої медіа-активи «особам з бездоганною діловою репутацією». Хто стане такими особами - гадаю, зрозуміло. При цьому всі інші активи у таких бізнесменів відбирати ніхто й не думає. Мовляв - продай канал, і клепай собі спокійно мільярди далі. Ніяких проблем!
    Ідея хороша. І навіть уже реалізована. У Росії.
    Перше що зробив Путін коли здобув владу - атакував активи олігарха Гусинського, власника каналів НТВ і ТНТ. Далі під удар потрапив Березовський, що контролював ОРТ та «Комерсант». А потім - так, Путін розправився з надто самостійними олігархами, на кшталт Ходорковського та Лебедєва. Всі решта залишилися на своїх капіталах і активах. Їх, як бандюки торговців, обклали даниною і «взяли під дах».
    Про це уже сказав Віталій Портніков. Опублікований проект закону, це спроба перетворити Зеленського на Путіна: позбавити олігархів їх медіа, викинути з країни бунтівних (Порошенка, в першу чергу) - з усіма рештою домовитися. Процес перетворення України на Малоросійськку губернію тоді піде зі свистом. Якось забулося вже, що ані Помаранчева революція, ані Революція Гідності не відбулися б, якби не «5-й канал» Петра Порошенка.
    Хто в АП може замислити аж так круто взяти під контроль всю країну? Ну, згадайте, хто батько нинішнього голови Офісу президента. Згадайте про друзяк Андрія Портнова, Смірнова і Татарова - заступників Єрмака. Як ви гадаєте, чиї інтереси ближчі цим дивовижним людям, українських олігархів чи Москви?
    Дмитро "Калинчук" Вовнянко
  • 5 копійок
    Зеля сам підпадає під визначення олігарх.
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