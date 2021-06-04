Задержана преступная группа, вырубавшая деревья в заповеднике "Подольские Товтры", - СБУ
Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе СБ Украины, действия злоумышленников нанесли государству ущерб на десятки млн грн.
По данным предварительного расследования, организовал незаконную вырубку и сбыт лесоматериалов местный предприниматель и четверо его сообщников. Сотрудники спецслужбы задокументировали ряд фактов самовольной вырубки леса. Только на одном из участков злоумышленники уничтожили почти сотню деревьев ценных пород, стоимость которых на черном рынке составляет 1 млн грн.
Оперативники СБУ задержали пятерых фигурантов с поличным: они пытались вывезти очередную партию незаконно срубленной древесины.
Правоохранители провели 10 санкционированных обысков по месту жительства участников группы и на объектах лесного хозяйства. По результатам следственных действий изъято:
- большую партию лесопродукции, стоимость которой устанавливается;
- черновые записи, содержащие доказательства противоправных действий;
- грузовую технику и спецоборудование.
Всем задержанным сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 28 (совершение преступления организованной группой), ч. 4 ст. 246 (незаконная вырубка или сбыт леса, совершенная организованной группой) Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное следствие.
Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились совместно с УСР и следователями Нацполиции под процессуальным руководством областной прокуратуры.