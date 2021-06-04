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Всемирный банк ведет переговоры с правительством о нарушении Украиной обязательств перед инвесторами в ВИЭ, - нардеп

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Всемирный банк ведет переговоры с правительством о нарушении Украиной обязательств перед инвесторами в ВИЭ, - нардеп
Всемирный банк ведет переговоры с Кабинетом Министров о ситуации с нарушением обязательств Украины перед инвесторами в возобновляемые источники энергии.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.


"Вице-премьер Украины Любченко заявил, что обсуждал вопрос альтернативной энергетики с главой Всемирного банка и отметил, что вопрос обязательств, взятых на себя по альтернативной энергетике, рассматривается в качестве первоочередного", - отметил нардеп.
По его словам, министр энергетики Герман Галущенко уверяет, что работает над решением погашения задолженности.
Гончаренко отметил, что ситуация в секторе "зеленой энергетики" критическая, и из-за бездействия правительства международные инвестиционные фонды официально сворачивают сотрудничество с Украиной.


"До сих пор ничего не сделано и долги не выплачены. Зато у нас уже есть заявление скандинавских компаний, они останавливают любое инвестирование в Украину", - подчеркнул нардеп.


Напомним, 3 июня правительство подало проект закона о введении нового налога на "зеленую" энергию. В тот же день один из крупнейших инвестиционных фондов Скандинавии NEFCO объявил об остановке инвестиций в Украину из-за такого решения Кабмина.
В конце апреля иностранные инвесторы инициировали первый международный арбитраж против Украины из-за нарушения правительством своих обязательств.


Аналогичные иски против Украины готовят еще до 10 инвесторов в "зеленую" энергетику Украины.
По информации НБУ, на фоне кризиса в "зеленой" энергетике чистый отток прямых иностранных инвестиций в Украину в 2020 году составил $ 868 200 000, тогда как в 2019 году чистый приток составил $ 5,86 млрд. Отток инвестиций зафиксирован впервые с 2015 года.

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  • Andriy Kalnyshevsky
    Всемирный банк ведет переговоры с правительством о нарушении Украиной обязательств перед инвесторами в ВИЭ, - нардеп - Цензор.НЕТ 4285
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