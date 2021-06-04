На дорогах Украины появятся новые дорожные знаки. ФОТОрепортаж

В Украине 1 ноября 2021 года введут новые дорожные знаки. Тогда вступят в силу новые стандарты безопасности в части "Безопасность дорожного движения. Знаки дорожные".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили на странице "Укравтодора" в Facebook.

Сообщается, что осенью этого года вступают в силу новые стандарты безопасности в части "Безопасность дорожного движения. Знаки дорожные".

Так, среди основных изменений и уточнений, внесенных в ГОСТ 4100: 2021, следующие:

- изображения дорожных знаков приведены в соответствие с Конвенцией о дорожных знаках и сигналах и дополнен новыми дорожными знаками;

- внесены изменения в изображения знаков в соответствии с изменениями нормативно-правовых актов;

- будут введены новые дорожные знаки "Автозаправочные / Электрозарядные станции", таблички "Место для зарядки электромобилей", "Платная дорога" и "Конец платной дороги".

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Кроме того, стандарт дополнен знаками по приграничной полосе в соответствии с постановлением КМУ от 9 ноября 2016 № 790, а также дополнен графическими материалами во избежание неоднозначной трактовки принципа установления и применения нескольких дорожных знаков на одной опоре.

Помимо этого добавлен новый раздел, где указано, как размещать знаки на щитах и ​​фоновых щитах и ​​введен отдельный дорожный знак для обозначения диагональных пешеходных переходов на перекрестках.

Изменения коснутся и велоинфраструктуры, ДСТУ дополнен новыми знаками и табличками с дорожными знаками, регулирующими движение велосипедистов.

Кроме того изменены знаки индивидуального проектирования. В этой части изменен шрифт, форма стрелок и введены символы для обозначения центра населенного пункта, реки.

"Изменения вступают в силу в соответствии с приказом ГП УкрНДНЦ от 26.05.2021 № 191 с 01 ноября 2021 Национальный нормативный документ ДСТУ 4100: 2021 "Безопасность дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические условия. Правила применения", который разработан на замену ДСТУ 4100: 2014", - сказано в сообщении.





