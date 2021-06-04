Дания запретила строительство газопровода Baltic Pipe - конкурента "Северного потока-2"

Дания отозвала согласие на строительство Балтийской трубы. Это решение сорвет планы Польши по увеличению энергетической независимости от России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Money.pl.

"12 июля 2019 года Датское управление по охране окружающей среды выдало экологическое разрешение на строительство Baltic Pipe. 31 мая 2021 года Апелляционный комитет по окружающей среде и продовольствию отказал в выдаче разрешения", - говорится в заявлении оператора Energinet.

Biznes Alert отмечает, что датский оператор системы передачи и датский инвестор проекта объясняют, что Датское агентство по охране окружающей среды выдало экологическое разрешение до того, как предоставило достаточное объяснение того, как различные виды мелких животных (полевые мыши, летучие мыши) и места их обитания будут защищены во время работ. Протяженность наземного газопровода в Дании составляет около 210 км.

Согласно первоначальному графику, газопровод Baltic Pipe должен быть готов в октябре 2022 года.

"Сожалею об этом решении. Когда в 2019 году мы получили экологическое разрешение от властей в отношении Балтийской трубы, было подтверждено, что необходимо провести дальнейшую работу по ряду мер, обеспечивающих хорошие условия жизни для мелких видов животных, которые обитают в некоторых местах вдоль побережья Балтийский трубопроводный маршрут. С тех пор мы продолжаем работать над рядом мер по защите этих животных. Однако апелляционная комиссия утверждает, что все меры должны быть полностью определены до выдачи экологического разрешения, – сказала заместитель директора и руководитель отдела строительных проектов Energinet Мариан Кааг.

Ранее издание Financial Times писало, что Польша вынуждена согласовывать строительство газопровода Baltic Pipe с Россией, поскольку польский газопровод пересекает трассу "Северного потока-2".

Baltic Pipe рассматривают как основного конкурента российскому "Северному потоку-2".

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