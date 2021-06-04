Евросоюз сегодня ночью прекратит авиасообщение с Беларусью, - Reuters
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Reuters сообщили три дипломатических источника.
Решение должно вступить в силу в полночь по центральноевропейскому времени (в 1:00 ночи по Киеву), если до 14:00 (15:00 по Киеву) не поступит никаких возражений. Их, по словам дипломатов, не ожидается.
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.