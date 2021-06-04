Евросоюз сегодня ночью прекратит авиасообщение с Беларусью, - Reuters

Послы Европейского Союза одобрили план запретить белорусским авиакомпаниям летать над территорией ЕС или приземляться в аэропортах ЕС, а также запретить авиакомпаниям ЕС летать над Беларусью.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Reuters сообщили три дипломатических источника.

Решение должно вступить в силу в полночь по центральноевропейскому времени (в 1:00 ночи по Киеву), если до 14:00 (15:00 по Киеву) не поступит никаких возражений. Их, по словам дипломатов, не ожидается.

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Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

3 июня ВР приняла постановление по ситуации в Беларуси.

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