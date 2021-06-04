"Лукашенко будет больно": Кулеба отреагировал на инициативу белорусского диктатора пригласить террористов "ЛНР" в Беларусь

Украина ответит на приглашение террористов "ЛНР" в Беларусь. Есть вещи, которые не прощаются.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Глава МИД отметил, что Киев не хочет политической или экономической войны с Минском, а потому будет "действовать взвешенно".

"Будет больно Александру Лукашенко. У нас есть достаточно инструментов, чтобы сделать людям и странам, которые не уважают территориальную целостность Украины, больно. Особенно, когда речь идет о Беларуси, с которой у нас много связей. В том числе и экономических. Не буду бросаться угрозами, но хочу сказать, что есть вещи, которые мы не прощаем. Неуважение к территориальной целостности Украины - одна из таких", - подчеркнул он.

Сейчас дитломатичних каналов между Украиной и Беларусью нет, добавил Кулеба.

"У нас есть посольство. Есть их посольство здесь. Впрочем, это для решения гуманитарных вопросов. Политического диалога между Украиной и Беларусью пока нет. Киев не признал Лукашенко", - заявил министр.

Напомним, ранее сообщалось, что Лукашенко "не против" допроса Протасевича террористами "ЛНР"

Читайте: Белорусский узурпатор Лукашенко де-факто признал марионеточные "республики". Минск открыто перестал быть нейтральным, - Гармаш о переносе площадки для ТКГ