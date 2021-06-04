"Лукашенко будет больно": Кулеба отреагировал на инициативу белорусского диктатора пригласить террористов "ЛНР" в Беларусь
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Глава МИД отметил, что Киев не хочет политической или экономической войны с Минском, а потому будет "действовать взвешенно".
"Будет больно Александру Лукашенко. У нас есть достаточно инструментов, чтобы сделать людям и странам, которые не уважают территориальную целостность Украины, больно. Особенно, когда речь идет о Беларуси, с которой у нас много связей. В том числе и экономических. Не буду бросаться угрозами, но хочу сказать, что есть вещи, которые мы не прощаем. Неуважение к территориальной целостности Украины - одна из таких", - подчеркнул он.
Сейчас дитломатичних каналов между Украиной и Беларусью нет, добавил Кулеба.
"У нас есть посольство. Есть их посольство здесь. Впрочем, это для решения гуманитарных вопросов. Политического диалога между Украиной и Беларусью пока нет. Киев не признал Лукашенко", - заявил министр.
Напомним, ранее сообщалось, что Лукашенко "не против" допроса Протасевича террористами "ЛНР"