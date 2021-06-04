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"Лукашенко будет больно": Кулеба отреагировал на инициативу белорусского диктатора пригласить террористов "ЛНР" в Беларусь

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"Лукашенко будет больно": Кулеба отреагировал на инициативу белорусского диктатора пригласить террористов "ЛНР" в Беларусь
Украина ответит на приглашение террористов "ЛНР" в Беларусь. Есть вещи, которые не прощаются.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Глава МИД отметил, что Киев не хочет политической или экономической войны с Минском, а потому будет "действовать взвешенно".

"Будет больно Александру Лукашенко. У нас есть достаточно инструментов, чтобы сделать людям и странам, которые не уважают территориальную целостность Украины, больно. Особенно, когда речь идет о Беларуси, с которой у нас много связей. В том числе и экономических. Не буду бросаться угрозами, но хочу сказать, что есть вещи, которые мы не прощаем. Неуважение к территориальной целостности Украины - одна из таких", - подчеркнул он.

Сейчас дитломатичних каналов между Украиной и Беларусью нет, добавил Кулеба.

"У нас есть посольство. Есть их посольство здесь. Впрочем, это для решения гуманитарных вопросов. Политического диалога между Украиной и Беларусью пока нет. Киев не признал Лукашенко", - заявил министр.

Напомним, ранее сообщалось, что Лукашенко "не против" допроса Протасевича террористами "ЛНР"

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Топ комментарии

  • Igor V 184bb5c7
    Итак, загибате пальцы: ефремов на свободе, штепа - на свободе, кузьмин, портнов, лукаш, левченко... Можно еще полсотни фамилий написать тех, кто причастен к убийству украинцев. Но зебил кулеба рассказывает кому-то о какой-то боли. за два года правления зелупы, вся эта мразь амнистирована кварталом95, никто не понес наказание!Вот где боль!
  • Гитарист Тиркин
    Он имел в виду, что зелёная власть купить у Лукавого столько электроэнергии, что ему нечем будет освещать свой дворец. Лукавый пойдёт ночью отлить, споткнётся в темноте и удариться, и больно ему будет... "Лукашенко будет больно": Кулеба отреагировал на инициативу белорусского диктатора пригласить террористов "ЛНР" в Беларусь - Цензор.НЕТ 4669
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