"Слуга народа" Гетманцев объяснил суть предложенной Зеленским налоговой амнистии: "Начать финансовую жизнь с чистого листа"
Об этом он сказал в интервью парламентским журналистам в кулуарах Верховной Рады, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
По словам нардепа, сегодня Верховная Рада не успела проголосовать данный законопроект так, как надо рассмотреть еще около 40 поправок.
Говоря о самой концепции налоговой амнистии, Гетманцев подчеркнул: "Даже если ты не принял участия в налоговой амнистии, все средства, все имущество, которое у тебя накопилось легально, с уплатой налогов, не подлежит налоговой амнистии. То есть ты можешь свободно их использовать".
По словам политика, законопроект не запускает какой-либо механизм налогового контроля за активами граждан.
"Мы этим законопроектом не предоставляем налоговой право спрашивать у кого-либо, а откуда у тебя эти деньги", - объяснил Гетманцев.
Нардеп считает, что этим законопроектом Верховная Рада призывает людей воспользоваться возможностью налоговой амнистии для того, чтобы "начать свою финансовую жизнь с чистого листа".