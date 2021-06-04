"Слуга народа" Гетманцев объяснил суть предложенной Зеленским налоговой амнистии: "Начать финансовую жизнь с чистого листа"

Народный депутат "СН", глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев предполагает, что Верховная Рада завершит рассмотрение законопроекта президента Владимира Зеленского относительно добровольного декларирования активов украинцами в первый день следующей пленарной недели.

Об этом он сказал в интервью парламентским журналистам в кулуарах Верховной Рады, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

По словам нардепа, сегодня Верховная Рада не успела проголосовать данный законопроект так, как надо рассмотреть еще около 40 поправок.

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Говоря о самой концепции налоговой амнистии, Гетманцев подчеркнул: "Даже если ты не принял участия в налоговой амнистии, все средства, все имущество, которое у тебя накопилось легально, с уплатой налогов, не подлежит налоговой амнистии. То есть ты можешь свободно их использовать".

По словам политика, законопроект не запускает какой-либо механизм налогового контроля за активами граждан.

"Мы этим законопроектом не предоставляем налоговой право спрашивать у кого-либо, а откуда у тебя эти деньги", - объяснил Гетманцев.

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Нардеп считает, что этим законопроектом Верховная Рада призывает людей воспользоваться возможностью налоговой амнистии для того, чтобы "начать свою финансовую жизнь с чистого листа".