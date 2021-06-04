Центр вакцинации от COVID-19 откроется на выходных в Ривном, - мэр Третяк

В эти выходные в Ривном заработает Центр вакцинации от COVID-19.

Об этом в Facebook сообщил мэр Ривного Александр Третяк, информирует Цензор.НЕТ.

"На базе Ривненского областного клинического лечебно-диагностического центра им. В. Полищука (в актовом зале) мобильными бригадами Центров ПМСП Ривного в эти выходные (5 и 6 июня) будет проводиться вакцинация лиц, изъявивших желание вакцинироваться против коронавирусной инфекции и записавшихся на очередь для прививки у семейных врачей или через приложение "Дія", - говорится в сообщении.

Для того чтобы вакцинироваться, при себе необходимо иметь паспорт, идентификационный код, мобильный телефон (в случае подтверждения записи на вакцинацию в приложении "Дія").

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