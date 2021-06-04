Антитабачный законопроект №4358 ожидает второго чтения

Верховная Рада приняла в первом чтении комплексный антитабачный законопроект №4358, который в основном направлен на защиту детей и подростков от курения.

Документ поддержали 339 народных депутата. Разработка антитабачного законопроекта №4358 была инициирована народным депутатом Украины Ладой Булах и поддержана Председателем профильного комитета Михаилом Радуцким. Нормы антитабачного законопроекта поддержали МОЗ Украины, международнаяи украинская антитабачная общественность.

"Впервые за 10 лет Верховная Рада сделала шаг к комплексному усилению антитабачного законодательства, приняв законопроект №4358. Два предыдущих созыва парламента не приняли ни одной неценовой нормы в защиту украинцев от вреда табака. Вследствие отсутствия законодательной защиты со стороны государства 20% украинских детей в возрасте 13-15 лет за эти годы стали курильщиками электронных устройств для курения. Чтобы защитить здоровье детей и продолжить тенденцию уменьшения курения, важно усилить антитабачное законодательство ", - отмечает народный депутат партии "Слуга народа", автор антитабачного законопроекта №4358 Лада Булах.

Основными нововведениями, которые предлагает законопроект №4358, являются такие нормы: курение устройств для нагрева (IQOS, glo и т.д.) будет запрещено во всех общественных местах, медицинские предупреждения на упаковках сигарет будут иметь картинку с обеих сторон и их размер увеличится до 65%, вводится запрет на продажу сигарет со вкусовыми добавками, а также на рекламу, которая стимулирует эту продажу, запрещается продажа табачных изделий для электрического нагрева несовершеннолетним. Все эти положения основаны на Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака и Директиве ЕС.

Кроме того, общественные организации призывают усилить ко второму чтению этот законопроект в положениях о запрете рекламной выкладки табачных изделий, увеличение предупредительных картинок на табачных изделиях для нагрева и запрет ароматизированных добавок.

Напомним, после введения предыдущего комплекса антитабачных норм в 2012 году распространенность курения среди детей и подростков 13-15 лет снизилась на 20%. Однако со времени появления электронных сигарет, из-за отсутствия регулирования, их распространенность среди этой детей возрастной категории выросла до 18,4%.

В Украине ежегодно болезни, вызванные курением, уносят в среднем около 85 000 жизней. Не меньший вред курение наносит и экономике: по расчетам экспертов, ежегодные экономические потери составляют 3,2% ВВП Украины или около 90 млрд грн из-за ранней потери трудоспособности курильщиками, социальных выплат и лечения.