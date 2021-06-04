Пора заканчивать войну на Донбассе, дети страдают от нее больше всего, - Ермак

Руководство государства всеми силами пытается восстановить полноценное действие режима прекращения огня.

Об этом в Facebook сообщает глава Офиса Президента Андрей Ермак, информирует Цензор.НЕТ.

"Дети из Донбасса могли бы стать талантливыми учеными, спортсменами или музыкантами, а стали жертвами этой бессмысленной войны. Детки могли бы перепрыгивать через трамплин, а перепрыгивают через мины. Вместо песен на первой школьной дискотеке, они продолжают слышать выстрелы. Они могли бы гулять с родителями за руки и улыбаться, а не держаться за руки и молиться, потому что на город летит снаряд", - говорится в сообщении.

"В День памяти детей, погибших в результате российской агрессии, я хочу еще раз сказать, что пора заканчивать войну на Донбассе. Все уже устали от этой войны и страдают от нее, а дети страдают больше всего. Вот почему мы, даже в, на первый взгляд, безнадежной ситуации, пытаемся остановить эту ненавистную всем нам войну.

Вот почему мы всеми силами пытаемся за столом переговоров восстановить полноценное действие режима прекращения огня, ускорить выполнение договоренностей о разминировании и многое другое. Дети не должны умирать", - подытожил Ермак.

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